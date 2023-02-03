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В Ізюмі 7 підлітків вирішили пожартувати з міною “Пелюстка”: 5 у лікарні

Події 20:49   03.02.2023
Олена Нагорна
В Ізюмі 7 підлітків вирішили пожартувати з міною “Пелюстка”: 5 у лікарні

У місті Ізюм Харківської області 3 лютого семеро підлітків постраждали внаслідок розриву міни.

Цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

За його словами, компанія підлітків віком від 14 до 17 років (троє хлопців і чотири дівчини) знайшла вибухонебезпечний предмет, попередньо, протипіхотну міну ПФМ-1 “Пелюстка”.

Також за попередніми даними підлітки грали з боєприпасом, коли він здетонував.

“Жартуючи з ним стався вибух. Сім підлітків отримали незначні осколкові поранення, п’ятьох було госпіталізовано до районної лікарні. Стан дітей задовільний”, – розповів Василенко.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 20:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Ізюм Харківської області 3 лютого семеро підлітків постраждали внаслідок розриву міни.".