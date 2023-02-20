“С любовью из России” – пілот із Ізюма показав свій будинок, де жили окупанти

Відомий пілот-буксирувальник на мотодельтаплані Віктор Сидоренко повернувся у свій будинок у приватному секторі Ізюма та зафільмував те, що залишилося від житла після приходу “русского мира”.

Кадри, зняті Сидоренком, опублікував youtube-канал Pilots Help Ukraine.

“Нам надіслали це відео з Ізюма, який був звільнений влітку 2022 року. Один з найкращих пілотів-буксирувальників на мотодельтаплані Віктор Сидоренко показує залишки свого прекрасного будинку, зруйнованого росіянами. Віктор – один з піонерів дельтапланеризму у колишньому радянському союзі, член збірної СРСР, учасник багатьох міжнародних змагань. Він підтримував тісні стосунки з багатьма своїми друзями-пілотами з росії, тепер вже – колишніми друзями. Раніше, ще у 2014 році, Віктор спілкувався зі своїми російськими колегами по спорту і питав їхню думку щодо вторгнення росії у Крим та східні області України. Майже всі з них відповіли, що підтримують “спеціальну операцію” путіна. Він коротко згадує про це вкінці відео. Послухайте“, – підписали відео автори каналу.

Сам Віктор Сидоренко за кадром коментує те, що знайшов у себе вдома після російської окупації Ізюма.

“Це центр мого двору. Ось яма, вирва, яка утворилася. Туди метрів 15, у глибину метрів 5-7, не менше. Ось будинок, який у той бік поїхав”, – розповідає він, обминаючи колись доглянуте подвір’я.

Господар зазначив: російські військові жили у його будинку. Про це свідчать речі, що валяються у дворі, залишки ящиків для БК, коробки від сухпаїв.

“Ці скоти тут жили. Понатаскали ковдр, цього всього. Мене навіть дивує, навіщо воно їм треба, невже їм удома гірше жилося, аніж вони приїхали сюди, вигнали людей звідси, — міркує ізюмчанин. — Дивіться, що вони зробили з будинком. Гордо розписалися, що “тут были русские”, “Z” намалювали. І навколо ось цей підпис “армия Росии”. Ось що вона робить, залишає після себе”.

На одній зі стін будинку видно напис “С любовью из России! Лохи”. Біля входу в руїни – розстріляний холодильник із наклейками, які Віктор Сидоренко привозив із чемпіонатів із різних країн світу.

“Вони ненавиділи все наше. Подивіться, скільки куль у моєму холодильнику. Це просто жах”, – підсумував автор відео.