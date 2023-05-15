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«Нас бы посадили» — бойцы российской ЧВК сдались в плен харьковской теробороне

Мир 08:25   15.05.2023
Оксана Горун
«Нас бы посадили» — бойцы российской ЧВК сдались в плен харьковской теробороне Фото: скрин

225 батальон 127 Отдельной бригады ТрО ВСУ взял пленных в боях под Бахмутом. Оба воевали в составе ЧВК «Ветеран», при этом утверждают, что в армии оказались по повестке, боясь, что их бы «посадили».

Видео допроса российских оккупантов опубликовал в telegram начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«Героический 225 батальон 127 Отдельной бригады ТрО ВСУ, который сегодня под руководством комбата Олега Ширяева ведет борьбу с оккупантом на Бахмутском направлении, взял в плен рашистов из новообразованной так называемой ЧВК «Ветеран». Произошло это в ходе освобождения территории от оккупантов», — подписал видео Мельник.

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Оба пленных — рядовые, один — из Санкт-Петербурга, второй из Читы. Традиционно оккупанты утверждают, что сами не знают, где оказались и что тут делают. На вопрос: «Что вы тут делаете, вы идейные?» — более разговорчивый из захватчиков, рядовой из Санкт-Петербурга ответим: «Нет, нас по повестке, если б не пошли, нас бы в тюрьму засадили».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 08:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "225 батальон 127 Отдельной бригады ТрО ВСУ взял пленных в боях под Бахмутом. Оба воевали в составе ЧВК «Ветеран», при этом утверждают, что в армии оказались по повестке, боясь, что их бы «посадили»".