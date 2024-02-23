Харьковские воины отбили наступление и уничтожили технику РФ под Бахмутом

Бойцы роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр вблизи Бахмута отбили наступление армии РФ сразу по нескольким направлениям во время которого поразили 11 единиц вражеской техники.

«Противник активизировал штурмовые действия в районе Часового Яра, Ивановского и Андреевки, пытаясь оттеснить Силы обороны к каналу Северский Донец-Донбасс и занять высоты вокруг города», — написал командир роты Юрий Федоренко.

Воины поразили российскую технику более чем на 10 миллионов долларов, среди которой: четыре единицы БМД-2, по две единицы БМП-3 и БТР-80, танк Т-72, две единицы УАЗ «Буханка».