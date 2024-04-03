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На Харьковщине начальник собрал 1 млн грн с военных за перевод в другую часть

Общество 10:27   03.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине начальник собрал 1 млн грн с военных за перевод в другую часть

ГБР сообщило, что под суд пойдет начальник группы персонала батальона одной из бригад ТРО Харьковской области.

«Установлено, что чиновник собрал 1 млн 50 тыс. гривен из 14 военнослужащих, которым пообещал перевести их в другую, вновь созданную военную часть. Также он пообещал помочь подчиненному, задержанному правоохранителями в состоянии алкогольного опьянения. За 180 тыс. гривен чиновник брался «решить вопрос» о не привлечении нарушителя к административной ответственности. На самом деле никакой «помощи» никому чиновник и не планировал оказывать, а просто таким образом выманивал деньги у подчиненных», — сообщила пресс-служба ГБР.

В отношении подозреваемого уже завершили досудебное расследование. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении влиянием. За это предусмотрено наказание — до пяти лет тюрьмы. Обвинительный акт направили в суд.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 10:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР сообщило, что под суд пойдет начальник группы персонала батальона одной из бригад ТРО Харьковской области".