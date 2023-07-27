«Зливав» ворогу дані про позиції ЗСУ на Куп’янщині: піймали чергового зрадника
На Харківщині викрили інформатора РФ, який «зливав» окупантам напрямки польотів бойових гелікоптерів ЗСУ над Куп’янськом.
За даними речника УСБУ в Харківській області, зловмисник збирав для окупантів актуальні розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у Куп‘янському районі. Найбільше ворога цікавили напрямки польотів армійської авіації ЗСУ, зокрема ударних вертольотів.
Також колаборант передавав агресору маршрути переміщення бронетанкових підрозділів українських військ поблизу лінії фронту.
Крім цього, фігурант надсилав окупантам фото наслідків російських ударів по місцевих об’єктах інфраструктури, у тому числі багатоквартирних будинках.
За даними слідства, російським інформатором виявився місцевий житель, який був «на зв’язку» з бойовиком одного з окупаційних угруповань РФ на східному фронті.
«Передавав ворогам дані підозрюваний через чат у месенджері Телеграм текстом або відео», – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
53-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України).
Наразі зловмисник перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили інформатора РФ, який «зливав» окупантам напрямки польотів бойових гелікоптерів ЗСУ над Куп’янськом.".