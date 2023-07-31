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Корректировщик удара по вузу и дому в Харькове может сесть пожизненно

Общество 11:22   31.07.2023
Виктория Яковенко
Корректировщик удара по вузу и дому в Харькове может сесть пожизненно Фото: Харьковская областная прокуратура

60-летнему харьковчанину, причастному к ракетному удару РФ по вузу и жилому дому, грозит пожизненное заключение.

«7 февраля правоохранители задержали российского агента, причастного к ракетному удару, нанесенному вражеской армией 5 февраля, по одному из высших учебных заведений Харькова и по жилому дому. Мужчина разоблачен у здания поврежденного вуза в то время, когда он фиксировал последствия обстрела для «отчета» российским спецслужбам», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, мужчина активно сотрудничал с российской разведкой. На велосипеде он ездил по Харькову и собирал для РФ информацию о расположении блокпостов, укреплений Сил обороны и мест дислокации ВСУ.

Харьковчанину сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.

Предателю грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летнему харьковчанину, причастному к ракетному удару РФ по вузу и жилому дому, грозит пожизненное заключение.".