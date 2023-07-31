В Балаклее на бригаду «скорой» напал пьяный мужчина: пострадал врач
В городе Балаклея на Харьковщине 29 июля после обслуживания вызова на бригаду «скорой» напал пьяный мужчина.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Произошло это событие у дома после обслуживания вызова. Нападающим оказался мужчина в состоянии алкогольного опьянения и неадекватного поведения, который нанес телесные повреждения врачу Раку М.А», — рассказали в «скорой».
Бригада нажала кнопку «SOS», на место происшествия приехала полиция. Нападавшего задержали.
«К сожалению, такие случаи учащаются», — отметили медики.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 11:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея на Харьковщине 29 июля после обслуживания вызова на бригаду «скорой» напал пьяный мужчина.".