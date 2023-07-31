В Балаклее на бригаду «скорой» напал пьяный мужчина: пострадал врач

В городе Балаклея на Харьковщине 29 июля после обслуживания вызова на бригаду «скорой» напал пьяный мужчина.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Произошло это событие у дома после обслуживания вызова. Нападающим оказался мужчина в состоянии алкогольного опьянения и неадекватного поведения, который нанес телесные повреждения врачу Раку М.А», — рассказали в «скорой».

Бригада нажала кнопку «SOS», на место происшествия приехала полиция. Нападавшего задержали.

«К сожалению, такие случаи учащаются», — отметили медики.

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