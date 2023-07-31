Нападение на бригаду «скорой» в Балаклее: в полиции сообщили подробности
Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на врача «скорой» в Харьковской области.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, пьяный житель Балаклеи проходил мимо медиков и начал нецензурно высказываться в их адрес. После этого мужчина бросился в драку и нанес телесные повреждения врачу. Сотрудникам полиции хулиган также сопротивлялся.
В отношении 35-летнего мужчины полицейские составили админпротокол по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) КУпАП.
По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 15:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на врача «скорой» в Харьковской области.".