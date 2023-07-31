В Харькове домашний тиран пытался задушить сожительницу

40-летний ранее судимый харьковчанин систематически обижал и угрожал сожительнице: ему сообщили о подозрении.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения систематически выражался нецензурной речью в сторону женщины, кричал и пытался ее душить.

Полицейские составили на нарушителя 3 протокола об административном правонарушении по ст. 173-2 КУпАП. Однако мужчина не остановился и продолжал совершать домашнее насилие над женщиной.

Поэтому правоохранители открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. 31 июля обидчику сообщили о подозрении в совершении преступления.