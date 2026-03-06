Live

«Зеленые комнаты» с игровыми зонами заработали в СИЗО на Харьковщине

Общество 10:46   06.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Зеленые комнаты» с игровыми зонами заработали в СИЗО на Харьковщине

«Зеленая комната» – специальное помещение для работы с несовершеннолетними. Руководитель Харьковской облпрокуратуры Юрий Папуша рассказал, что на данный момент в отделениях полиции на Харьковщине открыли уже пять таких пространств. 

По его мнению, создание подобных комнат – полное изменение к подходу в работе с несовершеннолетними, а также воплощение европейских стандартов правосудия.

"Зеленая камера" в СИЗО в Харькове

«Эти локации обустроены так, чтобы ребенок мог переключить внимание, расслабиться и чувствовать себя в безопасности. Это помогает несовершеннолетним снять психологическое напряжение, адаптироваться к новой обстановке и свободно взаимодействовать со специалистами. Весь процесс фиксируется с помощью скрытой аудио- и видеоаппаратуры, что избавляет ребенка от необходимости находиться в одном зале со многими участниками процесса», – отметили в прокуратуре.

"Зеленая камера" в СИЗО в Харькове

К тому же, добавили в ведомстве, комнаты позволят минимизировать давление на подростков и обеспечить их психологический комфорт.

Читайте также: Двух жителей Купянска удалось эвакуировать в Харьков – Канашевич

Автор: Николь Костенко-Лагутина
