«Зеленые комнаты» с игровыми зонами заработали в СИЗО на Харьковщине
«Зеленая комната» – специальное помещение для работы с несовершеннолетними. Руководитель Харьковской облпрокуратуры Юрий Папуша рассказал, что на данный момент в отделениях полиции на Харьковщине открыли уже пять таких пространств.
По его мнению, создание подобных комнат – полное изменение к подходу в работе с несовершеннолетними, а также воплощение европейских стандартов правосудия.
«Эти локации обустроены так, чтобы ребенок мог переключить внимание, расслабиться и чувствовать себя в безопасности. Это помогает несовершеннолетним снять психологическое напряжение, адаптироваться к новой обстановке и свободно взаимодействовать со специалистами. Весь процесс фиксируется с помощью скрытой аудио- и видеоаппаратуры, что избавляет ребенка от необходимости находиться в одном зале со многими участниками процесса», – отметили в прокуратуре.
К тому же, добавили в ведомстве, комнаты позволят минимизировать давление на подростков и обеспечить их психологический комфорт.
