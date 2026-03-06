На півночі від Харкова – затишшя, у Генштабі розповіли про добу на фронті
Вранці 6 березня в Генштабі ЗСУ поінформували, що на Харківщині був один бій.
На Південно-Слобожанському напрямку активності росіян не було.
Тим часом на Куп’янському – СОУ відбили один штурм ворога біля населеного пункту Подоли.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7951 дрон-камікадзе та здійснив 3413 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню”, – написали у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога:
