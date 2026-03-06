На севере от Харькова – затишье, в Генштабе рассказали о сутках на фронте
Утром 6 марта в Генштабе ВСУ проинформировали, что на Харьковщине был один бой.
На Южно-Слобожанском направлении активности россиян не было.
Тем временем на Купянском – СОУ отбили один штурм врага около населенного пункта Подолы.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений. Вчера противник нанес 75 авиационных ударов, сбросил 233 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7951 дрон-камикадзе и осуществил 3413 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 63 из реактивных систем залпового огня», – написали в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях врага:
