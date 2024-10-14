В изнасиловании двух дочерей подозревают отца на Харьковщине
42-летнему жителю Лозовского района сообщили о подозрении в изнасиловании лиц, не достигших 14 лет. Эти «лица», по данным следствия, — дочери фигуранта.
«По данным следствия, житель одного из населенных пунктов Лозовского района с весны 2022 года систематически насиловал своих дочерей. Потерпевшим девушкам к моменту начала совершения преступления было 10 и 13 лет. Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерьми наедине и в дальнейшем приказывал никому не сообщать об этом», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Как заявляют в прокуратуре, изнасилования продолжались до октября этого года, когда подозреваемого разоблачили. Его отправили в СИЗО без права внести залог. Ему грозит 15 лет провести в тюрьме.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 15:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летнему жителю Лозовского района сообщили о подозрении в изнасиловании лиц, не достигших 14 лет. Эти «лица», по данным следствия, — дочери фигуранта".