В изнасиловании двух дочерей подозревают отца на Харьковщине

42-летнему жителю Лозовского района сообщили о подозрении в изнасиловании лиц, не достигших 14 лет. Эти «лица», по данным следствия, — дочери фигуранта.

«По данным следствия, житель одного из населенных пунктов Лозовского района с весны 2022 года систематически насиловал своих дочерей. Потерпевшим девушкам к моменту начала совершения преступления было 10 и 13 лет. Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерьми наедине и в дальнейшем приказывал никому не сообщать об этом», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Как заявляют в прокуратуре, изнасилования продолжались до октября этого года, когда подозреваемого разоблачили. Его отправили в СИЗО без права внести залог. Ему грозит 15 лет провести в тюрьме.

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