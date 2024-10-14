Live
  • Пн 14.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.02

В изнасиловании двух дочерей подозревают отца на Харьковщине

Происшествия 15:27   14.10.2024
Оксана Горун
В изнасиловании двух дочерей подозревают отца на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

42-летнему жителю Лозовского района сообщили о подозрении в изнасиловании лиц, не достигших 14 лет. Эти «лица», по данным следствия, — дочери фигуранта.

«По данным следствия, житель одного из населенных пунктов Лозовского района с весны 2022 года систематически насиловал своих дочерей. Потерпевшим девушкам к моменту начала совершения преступления было 10 и 13 лет. Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерьми наедине и в дальнейшем приказывал никому не сообщать об этом», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

отец-насильник - подозреваемый

Как заявляют в прокуратуре, изнасилования продолжались до октября этого года, когда подозреваемого разоблачили. Его отправили в СИЗО без права внести залог. Ему грозит 15 лет провести в тюрьме.

Читайте также: Глава детского центра с Харьковщины получил пожизненное за секс с учеником

Автор: Оксана Горун
Популярно
Рейды ТЦК по заведениям в Харькове: о провокациях врага заявило SPRAVDI
Рейды ТЦК по заведениям в Харькове: о провокациях врага заявило SPRAVDI
14.10.2024, 13:55
Новости Харькова – главное за 14.10: отца подозревают в изнасиловании дочерей
Новости Харькова – главное за 14.10: отца подозревают в изнасиловании дочерей
14.10.2024, 16:15
Очистные сооружения в Харькове еще горят — ГСЧС
Очистные сооружения в Харькове еще горят — ГСЧС
14.10.2024, 16:03
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
14.10.2024, 06:00
В изнасиловании двух дочерей подозревают отца на Харьковщине
В изнасиловании двух дочерей подозревают отца на Харьковщине
14.10.2024, 15:27
На Купянском направлении идет 14 боев, на Гарбузы скинули КАБы — Генштаб
На Купянском направлении идет 14 боев, на Гарбузы скинули КАБы — Генштаб
14.10.2024, 16:44

Новости по теме:

23:16
Убийца с арбалетом расправился с женой и дочерями ведущего ВВС – СМИ

Вы читали новость: «В изнасиловании двух дочерей подозревают отца на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 15:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летнему жителю Лозовского района сообщили о подозрении в изнасиловании лиц, не достигших 14 лет. Эти «лица», по данным следствия, — дочери фигуранта".