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Генштаб: около 20 боев было на Харьковщине за сутки, враг атаковал из авиации

Происшествия 08:49   14.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: около 20 боев было на Харьковщине за сутки, враг атаковал из авиации Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаобстрелах населенных пунктов области сообщил Генштаб ВСУ утром 14 октября. 

На Харьковском направлении враг пытался наступать в районе Старицы, отметили в ГШ.

На Купянском направлении враг штурмовал наши позиции 19 раз. Оккупанты атаковали около Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, добавили в Генштабе.

В течение суток РФ сбросила авиабомбы на такие населенные пункты Харьковщины: Прудянка, Гоптовка, Малые Проходы, Купянск-Узловой, Новоосиновое.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 08:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаобстрелах населенных пунктов области сообщил Генштаб ВСУ утром 14 октября. ".