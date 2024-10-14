Генштаб: около 20 боев было на Харьковщине за сутки, враг атаковал из авиации

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаобстрелах населенных пунктов области сообщил Генштаб ВСУ утром 14 октября.

На Харьковском направлении враг пытался наступать в районе Старицы, отметили в ГШ.

На Купянском направлении враг штурмовал наши позиции 19 раз. Оккупанты атаковали около Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, добавили в Генштабе.

В течение суток РФ сбросила авиабомбы на такие населенные пункты Харьковщины: Прудянка, Гоптовка, Малые Проходы, Купянск-Узловой, Новоосиновое.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян.