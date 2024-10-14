Генштаб: около 20 боев было на Харьковщине за сутки, враг атаковал из авиации
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаобстрелах населенных пунктов области сообщил Генштаб ВСУ утром 14 октября.
На Харьковском направлении враг пытался наступать в районе Старицы, отметили в ГШ.
На Купянском направлении враг штурмовал наши позиции 19 раз. Оккупанты атаковали около Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, добавили в Генштабе.
В течение суток РФ сбросила авиабомбы на такие населенные пункты Харьковщины: Прудянка, Гоптовка, Малые Проходы, Купянск-Узловой, Новоосиновое.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки, генштаб, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 08:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаобстрелах населенных пунктов области сообщил Генштаб ВСУ утром 14 октября. ".