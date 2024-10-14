Россияне атакуют: в ISW прокомментировали продвижение РФ к речке Оскол
В утренней сводке 14 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении.
По данным ISW, изменений на Харьковском направлении за минувшие сутки нет. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боевых действиях и существенных успехах.
Тем временем российские блоггеры утверждали, что оккупанты продвинулись к левому берегу речки Оскол около Кругляковки. Однако аналитики Института изучения войны так и не смогли найти этому подтверждений.
«Российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки, северо-западнее Сватового возле Колесниковки, Кругляковки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого, Лозовой», – отметили в ISW.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, аналитики, бои, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 07:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 14 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении.".