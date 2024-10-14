Россияне атакуют: в ISW прокомментировали продвижение РФ к речке Оскол

В утренней сводке 14 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении.

По данным ISW, изменений на Харьковском направлении за минувшие сутки нет. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боевых действиях и существенных успехах.

Тем временем российские блоггеры утверждали, что оккупанты продвинулись к левому берегу речки Оскол около Кругляковки. Однако аналитики Института изучения войны так и не смогли найти этому подтверждений.

«Российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки, северо-западнее Сватового возле Колесниковки, Кругляковки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого, Лозовой», – отметили в ISW.