Росіяни атакують: в ISW прокоментували просування РФ до річки Оскіл
У ранковому зведенні 14 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку.
За даними ISW, змін на Харківському напрямку за минулу добу немає. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про бойові дії та суттєві успіхи.
Тим часом російські блогери стверджували, що окупанти просунулися до лівого берега річки Оскіл біля Кругляківки. Проте аналітики Інституту вивчення війни так і не змогли знайти цьому підтвердження.
“Російські війська продовжували наступальні дії на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та Кучерівки, на північний захід від Сватового біля Колісниківки, Кругляківки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого, Лозової”, – зазначили в ISW.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 07:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 14 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку.".