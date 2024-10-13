Росіяни пішли штурмом з танком і 4 БМП на Харківському напрямку (відео)

Штурм росіян із танком та 4 БМП на Харківському напрямку відбили воїни бригади «Спартан» Нацгвардії України, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

«Бронетехніку на цій ділянці фронту росіяни використовують не часто. Цього разу пішли вперед під прикриттям БМП. Аеророзвідники бригади «Спартан» миттєво відреагували та влучними ударами fpv-дронів та скидами зупинили окупантів», – розповів Олександр Півненко.

«Протягом цієї доби гвардійці по лінії фронту знищили танк, 4 БМП, 8 од. автомобільної техніки, 2 склади БК, 2 БПЛА ОТР”, – зазначив командувач Нацгвардії.