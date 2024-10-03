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Бійці харківської 92-ої бригади знищили ЗРК «ТОР» вартістю $25 млн (відео)

Події 21:54   03.10.2024
Оксана Якушко
Бійці харківської 92-ої бригади знищили ЗРК «ТОР» вартістю $25 млн (відео)

Бійці знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс «ТОР» вартістю $25 млн, розповів командир батальйону ударних БпАК «АХІЛЛІС» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Ціна одного FPV-дрона – $500, що в 50 000 разів менше, ніж ціна російського зенітно-ракетного комплексу», – зазначив Федоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 21:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс «ТОР» вартістю $25 млн, розповів командир батальйону ударних БпАК «АХІЛЛІС» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.".