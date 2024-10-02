Намагалися швидко прорватися у Куп’янська – Ахіллес про штурм РФ на Харківщині
Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував масований штурм РФ на Куп’янському напрямку.
За словами Федоренка, до наступу були готові – ЗСУ постійно відстежують і розуміють, якою саме технікою РФ штурмуватиме наші позиції і, скільки її буде. На цей раз лише легкоброньованої техніки було близько 50 одиниць.
“Це – танчики, бети, а ще додатково брали участь високоманеврені – баги, двоколісні мотоцикли та багато іншого. У той день Силам оборони вдалося знищити майже всю легкоброньовану техніку противника, і лише батальйону «Ахіллес» вдалося знищити 20 одиниць та ще 20 – пошкодити. Після чого їх було доопрацьовано Силами оборони”, – розповів Федоренко.
Для порівняння, зазначив Федоренко, до цього наймасовішим за кількістю знищеної техніки для батальйону “Ахіллес” був штурм на Бахмутському напрямку. Тоді ворог залучив 32 одиниці озброєння. Однак цього разу така тактика ворога – вимушений крок.
“Щоб оперативно та швидко отримати тактичну перевагу на полі бою, зайняти плацдарм на лівобережжі Куп’янщини, куди противник і рветься. Після цього – розповзтися по житловій забудові, зайняти підвали, сформувати плацдарм та розкидати свої сили лівобережжям Куп’янщини, зокрема, Куп’янську-Вузловому”, – додав Федоренко.
Надалі для того, щоб таки реалізувати задумане, ворог почне спрямовувати на штурми ще більше живої сили, спрогнозували в “Ахіллесі”.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ахиллес, куп'янск, Купянск-Узловой, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 11:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував масований штурм РФ на Куп’янському напрямку. ".