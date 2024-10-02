Пытались быстро прорваться около Купянска – Ахиллес о штурме РФ на Харьковщине

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал массированный штурм РФ на Купянском направлении.

По словам Федоренко, к наступлению были готовы – ВСУ постоянно отслеживают и понимают, какой именно техникой РФ будет штурмовать наши позиции и, сколько ее будет. В этот раз только легкобронированной техники было около 50 единиц.

«Это – танчики, беты, а еще дополнительно участвовали высокоманевренные – баги, двухколесные мотоциклы и многое другое. В тот день Силам обороны удалось уничтожить почти всю легкобронированную технику противника, и только батальону «Ахиллес» удалось уничтожить 20 единиц и еще 20 – повредить. После чего они были доработаны Силами обороны», – рассказал Федоренко.

Для сравнения, отметил Федоренко, до этого самым массовым по количеству уничтоженной техники для батальона «Ахиллес» был штурм на Бахмутском направлении. Тогда враг задействовал 32 единицы вооружения. Однако в этот раз такая тактика врага – вынужденная мера.

«Чтобы оперативно и быстро получить тактическое преимущество на поле боя, занять плацдарм на левобережье Купьянщины, куда противник и рвется. После этого – расползтись по жилой застройке, занять подвалы, сформировать плацдарм и разбросать свои силы по левобережью Купьянщины, в частности, с продвижением к Купянску-Возловому», – добавил Федоренко.

В дальнейшем для того, чтобы все таки реализовать задуманное, враг начнет направлять на штурмы еще больше живой силы, спрогнозировали в «Ахиллесе».