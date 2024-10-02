Пытались быстро прорваться около Купянска – Ахиллес о штурме РФ на Харьковщине
Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал массированный штурм РФ на Купянском направлении.
По словам Федоренко, к наступлению были готовы – ВСУ постоянно отслеживают и понимают, какой именно техникой РФ будет штурмовать наши позиции и, сколько ее будет. В этот раз только легкобронированной техники было около 50 единиц.
«Это – танчики, беты, а еще дополнительно участвовали высокоманевренные – баги, двухколесные мотоциклы и многое другое. В тот день Силам обороны удалось уничтожить почти всю легкобронированную технику противника, и только батальону «Ахиллес» удалось уничтожить 20 единиц и еще 20 – повредить. После чего они были доработаны Силами обороны», – рассказал Федоренко.
Для сравнения, отметил Федоренко, до этого самым массовым по количеству уничтоженной техники для батальона «Ахиллес» был штурм на Бахмутском направлении. Тогда враг задействовал 32 единицы вооружения. Однако в этот раз такая тактика врага – вынужденная мера.
«Чтобы оперативно и быстро получить тактическое преимущество на поле боя, занять плацдарм на левобережье Купьянщины, куда противник и рвется. После этого – расползтись по жилой застройке, занять подвалы, сформировать плацдарм и разбросать свои силы по левобережью Купьянщины, в частности, с продвижением к Купянску-Возловому», – добавил Федоренко.
В дальнейшем для того, чтобы все таки реализовать задуманное, враг начнет направлять на штурмы еще больше живой силы, спрогнозировали в «Ахиллесе».
Читайте также: Враг почти вплотную подошел к Колесниковке и Кругляковке – Коваленко
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: ахиллес, купянск, Купянск-Узловой, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пытались быстро прорваться около Купянска – Ахиллес о штурме РФ на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 11:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал массированный штурм РФ на Купянском направлении. ".