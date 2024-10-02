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Ворог майже впритул підійшов до Колісниківки та Кругляківки – Коваленко

Україна 10:03   02.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог майже впритул підійшов до Колісниківки та Кругляківки – Коваленко

Ситуація в районі Піщаного ускладнюється – там окупанти продовжують просуватися до Осколу. Цього місяця ворог намагатиметься вийти на лівий берег річки, припустив на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

“Як я й казав, прогнозував і зараз спостерігаю за цим явищем, вони намагатимуться тиснути насамперед на населений пункт Колісниківка. По-друге, – це буде Кругляківка. Основні ці два населені пункти перебувають у найбільшій небезпеці щодо подальших штурмових дій окупантів. Вони майже впритул знаходяться біля цих сіл і загроза для них зростає”, – пояснив Коваленко.

Відео: Oboz.ua

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в районі Піщаного ускладнюється – там окупанти продовжують просуватися до Осколу. Цього місяця ворог намагатиметься вийти на лівий берег річки, припустив на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".