Бойцы харьковской 92-й бригады уничтожили ЗРК «ТОР» стоимостью $25 млн (видео)

Бойцы уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс «ТОР» стоимостью $25 млн, рассказал командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Цена одного FPV-дрона – $500, что в 50 000 раз меньше, чем цена российского зенитно-ракетного комплекса», – отметил Федоренко.