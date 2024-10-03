Бойцы харьковской 92-й бригады уничтожили ЗРК «ТОР» стоимостью $25 млн (видео)
ЗРК «ТОР»
Бойцы уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс «ТОР» стоимостью $25 млн, рассказал командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.
«Цена одного FPV-дрона – $500, что в 50 000 раз меньше, чем цена российского зенитно-ракетного комплекса», – отметил Федоренко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, БПЛА, дрон, ЗРК "ТОР", Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 21:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс «ТОР» стоимостью $25 млн, рассказал командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.".