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Бойцы харьковской 92-й бригады уничтожили ЗРК «ТОР» стоимостью $25 млн (видео)

Происшествия 21:54   03.10.2024
Оксана Якушко
Бойцы харьковской 92-й бригады уничтожили ЗРК «ТОР» стоимостью $25 млн (видео) ЗРК «ТОР»

Бойцы уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс «ТОР» стоимостью $25 млн, рассказал командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Цена одного FPV-дрона – $500, что в 50 000 раз меньше, чем цена российского зенитно-ракетного комплекса», – отметил Федоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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Бойцы харьковской 92-й бригады уничтожили ЗРК «ТОР» стоимостью $25 млн (видео)
Бойцы харьковской 92-й бригады уничтожили ЗРК «ТОР» стоимостью $25 млн (видео)
03.10.2024, 21:54

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 21:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс «ТОР» стоимостью $25 млн, рассказал командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.".