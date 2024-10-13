Россияне пошли штурмом с танком и 4 БМП на Харьковском направлении (видео)
Фото: ar.culture.ru
Штурм россиян с танком и 4 БМА на Харьковском направлении отразили воины бригады «Спартан» Нацгвардии Украины, сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.
«Бронетехнику на этом участке фронта россияне используют не часто. В этот раз пошли вперед под прикрытием БМП. Аэроразведчики бригады «Спартан» мгновенно отреагировали и точными ударами fpv-дронов и сбросами остановили оккупантов», — рассказал Александр Пивненко.
«В течение этих суток гвардейцы по линии фронта уничтожили танк, 4 БМП, 8 ед. автомобильной техники, 2 состава БК, 2 БПЛА ОТР», — отметил командующий Нацгвардией.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бмп, нацгвардия, россияне, танк, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 15:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Штурм россиян с танком и 4 БМА на Харьковском направлении отразили воины бригады «Спартан» Нацгвардии Украины, сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.".