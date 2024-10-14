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Генштаб: близько 20 боїв було на Харківщині за добу, ворог атакував із авіації

Події 08:49   14.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: близько 20 боїв було на Харківщині за добу, ворог атакував із авіації Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаобстріли населених пунктів області повідомив Генштаб ЗСУ вранці 14 жовтня. 

На Харківському напрямку ворог намагався наступати у районі Стариці, зазначили у ГШ.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував наші позиції 19 разів. Окупанти атакували біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, додали в Генштабі.

Протягом доби РФ скинула авіабомби на такі населені пункти Харківщини: Прудянка, Гоптівка, Малі Проходи, Куп’янськ-Вузловий, Новоосинове.

Також у ГШ оновили дані про втрати росіян.

Читайте також: Росіяни атакують: в ISW прокоментували просування РФ до річки Оскол

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаобстріли населених пунктів області повідомив Генштаб ЗСУ вранці 14 жовтня. ".