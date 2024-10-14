Генштаб: близько 20 боїв було на Харківщині за добу, ворог атакував із авіації
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаобстріли населених пунктів області повідомив Генштаб ЗСУ вранці 14 жовтня.
На Харківському напрямку ворог намагався наступати у районі Стариці, зазначили у ГШ.
На Куп’янському напрямку ворог штурмував наші позиції 19 разів. Окупанти атакували біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, додали в Генштабі.
Протягом доби РФ скинула авіабомби на такі населені пункти Харківщини: Прудянка, Гоптівка, Малі Проходи, Куп’янськ-Вузловий, Новоосинове.
Також у ГШ оновили дані про втрати росіян.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 08:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаобстріли населених пунктів області повідомив Генштаб ЗСУ вранці 14 жовтня. ".