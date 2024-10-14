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За военные преступления на Харьковщине будут судить оккупантов из РФ и «ЛНР»

Общество 14:29   14.10.2024
Оксана Горун
За военные преступления на Харьковщине будут судить оккупантов из РФ и «ЛНР»

Дело шестерых «освободителей» заочно рассмотрит Балаклейский районный суд. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны из-за издевательств над гражданскими на Харьковщине.

«Обвиняемые — военнослужащие 3-го стрелкового взвода 4-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 202-го мотострелкового полка «ЛНР» и начальник штаба батальона 126-го полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии рф», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В 2022 году эти шестеро среди прочих оккупантов находились в поселке Савинцы и селе Довгалевка Изюмского района. По данным следствия, там обвиняемые держали в застенках проукраински настроенных граждан и издевались над ними.

«Чтобы получить от задержанных информацию об украинских военных и местных жителях, которые помогают ВСУ, оккупанты применяли физическое, психологическое насилие и пытки», — отметили прокуроры.

В том числе своим жертвам захватчики связывали руки, стреляли рядом с ними из автоматов, даже вывозили в лес, имитируя расстрел. Также были избиения и содержание в бесчеловечных условиях — без воды и пищи.

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«Один из пострадавших – депутат поселкового совета Савинской ОТГ. Его допрос лично проводил начальник штаба батальона 126 полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Он угрожал депутату физическим увечьем, а именно отрезанием половых органов. В это время другой обвиняемый избивал потерпевшего», — отметили обвинители.

Депутата оккупанты довели до потери сознания. И повторяли экзекуцию несколько раз. Еще одну свою жертву они запытали до смерти. Другие пострадавшие выжили и дали показания против своих мучителей.

Сейчас фигуранты дела в розыске.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 14:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело шестерых «освободителей» заочно рассмотрит Балаклейский районный суд. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны из-за издевательств над гражданскими на Харьковщине".