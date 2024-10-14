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За воєнні злочини на Харківщині судитимуть окупантів із РФ та “ЛНР”

Суспільство 14:29   14.10.2024
Оксана Горун
За воєнні злочини на Харківщині судитимуть окупантів із РФ та “ЛНР”

Справу шістьох “освободителей” заочно розгляне Балаклійський районний суд. Їх звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни через знущання з цивільних на Харківщині.

“Обвинувачені — військовослужбовці 3-го стрілецького взводу 4-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону 202-го мотострілецького полку “ЛНР” та начальник штабу батальйону 126-го полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії рф”, повідомив служба Харківської обласної прокуратури

У 2022 році ці шестеро серед інших окупантів перебували у селищі Савинці та селі Довгалівка Ізюмського району. За даними слідства, там обвинувачені тримали в катівнях проукраїнськи налаштованих громадян і знущалися з них.

“Щоб отримати від затриманих інформацію про українських військових та місцевих мешканців, які допомагають ЗСУ, окупанти застосовували фізичне, психологічне насильство і тортури”, – зазначили прокурори.

У тому числі своїм жертвам загарбники зв’язували руки, стріляли поряд із автоматів, навіть вивозили в ліс, імітуючи розстріл. Також були побиття та утримання в нелюдських умовах – без води та їжі.

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“Один із потерпілих — депутат селищної ради Савинської ОТГ. Його допит особисто проводив начальник штабу батальйону 126-го полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії рф. Він погрожував депутату фізичним каліцтвом, а саме відрізанням статевих органів. У цей час інший обвинувачений бив потерпілого”, – зазначили обвинувачі.

Депутата окупанти довели до непритомності. І повторювали розправу кілька разів. Ще одну жертву вони закатували до смерті. Інші постраждалі вижили та дали свідчення проти своїх мучителів.

Нині фігуранти справи в розшуку.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 14:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу шістьох “освободителей” заочно розгляне Балаклійський районний суд. Їх звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни через знущання з цивільних на Харківщині".