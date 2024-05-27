Троє чоловіків катували підлітка під час окупації Купʼянщини
Троє обвинувачених у знущанні з підлітка оголосили в розшук, їх судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Троє фігурантів — мешканці Купʼянського району. 33-річний обвинувачений під час захоплення громади став «заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
Своєю чергою, 28-річний обвинувачений обійняв посаду «и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции». Третій фігурант — 28-річний безробітний мешканець Купʼянщини.
В одному з населених пунктів Купʼянського району влітку 2022 року 16-річний хлопець повертався додому. До нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних обвинувачених, які були вдягнені у військову форму.
Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, що була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.
Чоловіки катували та знущались над підлітком: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматись від підлоги. Також фігуранти систематично били дитину, майже не годували, а замість питної води давали технічну.
Вони відправляли хлопця розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами рф, та примушували мити автомобілі російських військових.
Жорстокими діями обвинувачені намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: извевательства, Купянщина, подросток, прокуратура, пытки, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 23:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє обвинувачених у знущанні з підлітка оголосили в розшук, їх судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.".