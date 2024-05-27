Трое мужчин пытали подростка во время оккупации Купянщины

Трое обвиняемых в издевательстве над подростком объявили в розыск, их будут судить заочно в Червонозаводском районном суде Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Трое фигурантов – жители Купянского района. 33-летний обвиняемый при захвате громады стал «заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

В свою очередь, 28-летний обвиняемый вступил в должность «и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции». Третий фигурант – 28-летний безработный житель Купянщины.

В одном из населенных пунктов Купянского района летом 2022 16-летний парень возвращался домой. К нему подъехал автомобиль, из которого вышли трое вооруженных обвиняемых, одетых в военную форму. Они силой затащили парня в авто и отвезли в застенки, что были в помещении Купянского райотдела полиции. Потерпевшего содержали там 16 суток.

Мужчины пытали и издевались над подростком: надевали ему на голову противогаз и перекрывали дыхательные пути, заставляли его приседать, отжиматься от пола. Также фигуранты систематически избивали ребенка, почти не кормили, а вместо питьевой воды давали техническую.

Они отправляли парня разбирать завалы, образованные в результате обстрелов вооруженными силами рф, и заставляли мыть автомобили русских военных.

Жестокими действиями обвиняемые пытались получить от 16-летнего юноши информацию о проукраински настроенных гражданах и участниках АТО/ООС в Купянщине.