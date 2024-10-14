Волна псевдоминирований: кто сегодня получил анонимки в Харькове и области
В Харьковской области, как и в других регионах Украины, 14 октября заведениям и учреждениям массово шлют сообщения о якобы заминировании. По состоянию на 16:00 правоохранители зафиксировали 89 таких анонимок.
Сообщения получили больница, вуз, детсады, местные органы власти, ЦПАУ. Ни в одном здании взрывчатку не нашли, рассказал «Суспільне Харків» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Он выразил убеждение, что это работа российских спецслужб.
«С 10 утра, но если говорить о массовых сообщениях, то с уже с 12 и по состоянию на 16 часов по области было разослано 89 сообщений о якобы заминировании 89 объектов. Все сообщения поступили на украинском языке, сейчас их отрабатывают специалисты полиции, в частности киберполиции. Это сообщения о том, что объект заминирован, и может быть осуществлен его подрыв. Это однотипные тексты, разосланные одним способом на электронные адреса», — рассказал Тимошко.
Управление соцзащиты в Лозовой сегодня «минировали» дважды.
«На электронную почту управления пришло письмо с предупреждением. Работников и посетителей сразу вывели из помещения. Через 40 минут правоохранители и спасатели подтвердили, что взрывных устройств не нашли. Ближе к концу рабочего дня пришло еще одно письмо. Проверка продолжается», — сообщили в Лозовском горсовете.
В Нацполиции проинформировали, что анонимные письма о якобы заминировании поступают на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов по всей Украине.
«Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект», — подчеркнули в НПУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Владимир Тимошко, заминирование, полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области, как и в других регионах Украины, 14 октября заведениям и учреждениям массово шлют сообщения о якобы заминировании".