Волна псевдоминирований: кто сегодня получил анонимки в Харькове и области

В Харьковской области, как и в других регионах Украины, 14 октября заведениям и учреждениям массово шлют сообщения о якобы заминировании. По состоянию на 16:00 правоохранители зафиксировали 89 таких анонимок.

Сообщения получили больница, вуз, детсады, местные органы власти, ЦПАУ. Ни в одном здании взрывчатку не нашли, рассказал «Суспільне Харків» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Он выразил убеждение, что это работа российских спецслужб.

«С 10 утра, но если говорить о массовых сообщениях, то с уже с 12 и по состоянию на 16 часов по области было разослано 89 сообщений о якобы заминировании 89 объектов. Все сообщения поступили на украинском языке, сейчас их отрабатывают специалисты полиции, в частности киберполиции. Это сообщения о том, что объект заминирован, и может быть осуществлен его подрыв. Это однотипные тексты, разосланные одним способом на электронные адреса», — рассказал Тимошко.

Управление соцзащиты в Лозовой сегодня «минировали» дважды.

«На электронную почту управления пришло письмо с предупреждением. Работников и посетителей сразу вывели из помещения. Через 40 минут правоохранители и спасатели подтвердили, что взрывных устройств не нашли. Ближе к концу рабочего дня пришло еще одно письмо. Проверка продолжается», — сообщили в Лозовском горсовете.

В Нацполиции проинформировали, что анонимные письма о якобы заминировании поступают на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов по всей Украине.

«Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект», — подчеркнули в НПУ.