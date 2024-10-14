Хвиля псевдомінувань: хто сьогодні отримав анонімки в Харкові та області

У Харківській області, як і в інших регіонах України, 14 жовтня закладам та установам масово надсилають повідомлення про нібито замінування. Станом на 16:00 правоохоронці зафіксували 89 таких анонімок.

Повідомлення отримали лікарня, виш, дитсадки, місцеві органи влади, ЦНАПи. У жодній будівлі вибухівку не знайшли, розповів «Суспільне Харків» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко. Він висловив переконання, що це робота російських спецслужб.

«З 10-ї ранку, але якщо говорити про масові повідомлення, то з вже з 12-ї й станом на 16-ту годину по області було розіслано 89 повідомлень про нібито замінування 89 об’єктів. Усі повідомлення надійшли українською мовою, зараз їх відпрацьовують фахівці поліції, зокрема кіберполіції. Це повідомлення про те, що об’єкт замінований, і може бути здійснено його підрив. Це однотипні тексти, розіслані одним способом на електронні адреси», — розповів Тимошко.

Управління соцзахисту у Лозовій сьогодні «мінували» двічі.

«На електронну пошту УПСЗН прийшов лист з попередженням. Працівників та відвідувачів одразу вивели з приміщення. За 40 хвилин правоохоронці та рятувальники підтвердили, що вибухових пристроїв не знайшли. Ближче до кінця робочого дня прийшов ще один лист. Перевірка триває», – повідомили у Лозівській міськраді.

У Нацполіції поінформували, що анонімні листи про нібито замінування надходять на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів по всій Україні.

«Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт», — наголосили в НПУ.