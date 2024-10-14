Спас более 70 военных: «Героя Украины» просят присвоить уроженцу Харьковщины
Мэрия Изюма 14 октября разместила на своем сайте призыв к землякам — присоединиться к сбору подписей под петицией о присвоении звания «Герой Украины» посмертно Руслану Бойко.
«Уроженец Изюма Харьковской области Руслан Бойко в 23 года встал на защиту Украины в ряды бригады «Хартия». Боевые задачи выполнял сначала в Серебрянском лесу, а затем на родной Харьковщине», — сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации.
За время службы Руслан Бойко спас более 70 украинских военнослужащих, отметили в мэрии.
Так, в мае 2024 года в Харьковской области, сам получив контузию, Руслан под обстрелами вывез с поля боя более 10 раненых.
«Через несколько дней во время атаки дронов-камикадзе вовремя эвакуировал тяжелораненого побратима, избежав поражения. Руслан сумел спасти жизнь побратима, которого он доставил врачам менее чем за семь минут под постоянными обстрелами», — привели пример в Изюмской ГВА.
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В начале весны 2024 года в Серебрянском лесу воин под обстрелом эвакуировал семь побратимов. А в феврале 2024-го, также в Луганской области, под вражеским огнем доставил боекомплект на передовую.
«Вражеские снаряды попадали на расстоянии до 10 метров, повредив обломками квадроцикл, однако это не останавливало Руслана», — отметили в сообщении.
Руслан Бойко погиб 31 августа, выполняя боевое задание. Петицию о присвоении ему звания «Герой Украины» (посмертно) создали на сайте президента Украины. Уже собрали более 5400 голосов из необходимых 25 тысяч. Голосование будет продолжаться еще 88 дней. Поддержать петицию можно, перейдя по ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/235296.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 13:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Изюма 14 октября разместила на своем сайте призыв к землякам — присоединиться к сбору подписей под петицией о присвоении звания «Герой Украины» посмертно Руслану Бойко".