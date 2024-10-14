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Врятував 70 військових: йде голосування за Героя України уродженцю Харківщини

Суспільство 13:17   14.10.2024
Оксана Горун
Врятував 70 військових: йде голосування за Героя України уродженцю Харківщини Фото: Ізюмська МВА

Мерія Ізюма 14 жовтня розмістила на своєму сайті заклик до земляків – приєднатися до збору підписів під петицією про присвоєння звання “Герой України” посмертно Руслану Бойку.

“Уродженець Ізюма Харківської області Руслан Бойко у 23 роки став на захист України у лави бригади “Хартія”. Бойові завдання виконував спочатку у Серебрянському лісі, а потім — на рідній Харківщині”, – повідомила пресслужба Ізюмської міської військової адміністрації.

За час служби Руслан Бойко врятував понад 70 українських військовослужбовців, зазначили в мерії.

Так, у травні 2024 року в Харківській області, сам отримавши контузію, Руслан під обстрілами вивіз із поля бою понад 10 поранених.

“Через декілька днів під час атаки дронів-камікадзе вчасно евакуював важкопораненого побратима, уникнувши ураження. Руслан зумів врятувати життя побратима, якого він доставив лікарям менш ніж за сім хвилин під постійними обстрілами”, – навели приклад в Ізюмській МВА.

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На початку весни 2024 року в Серебрянському лісі воїн під обстрілом евакуював сімох побратимів. А в лютому 2024-го, також на Луганщині, під ворожим вогнем доставив боєкомплект на передову.

“Ворожі снаряди влучали на відстані до 10 метрів, пошкодивши уламками квадроцикл, проте це не зупиняло Руслана”, – зазначили у повідомленні.

Руслан Бойко загинув 31 серпня, виконуючи бойове завдання. Петицію про надання йому звання “Герой України” (посмертно) створили на сайті президента України. Уже зібрали понад 5400 голосів із необхідних 25 тисяч. Голосування триватиме ще 88 днів. Підтримати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/235296.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 13:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія Ізюма 14 жовтня розмістила на своєму сайті заклик до земляків – приєднатися до збору підписів під петицією про присвоєння звання “Герой України” посмертно Руслану Бойку".