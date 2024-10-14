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Постраждав чоловік, виникла пожежа – наслідки обстрілів Харківщини

Події 08:34   14.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждав чоловік, виникла пожежа – наслідки обстрілів Харківщини

Вранці 14 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати ворожих обстрілів регіону.

Протягом минулої доби ворог кілька разів обстріляв Куп’янський район, зазначив Синєгубов. Внаслідок “прильотів” постраждав чоловік, виникла пожежа.

“10:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок удару БПЛА постраждав 56-річний чоловік. 15:14 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Горіла трава на площі 1 га внаслідок удару БПЛА”, – написав Синєгубов.

Також о 12:35 ЗС РФ двічі вдарили FPV-дронами по відкритій території в Ізюмському районі.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 14 жовтня: як минула ніч 

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати ворожих обстрілів регіону.".