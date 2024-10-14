На Куп’янському напрямку йде 14 боїв, на Гарбузи скинули КАБи – Генштаб

Армія РФ 14 жовтня скинула на Харківську область вже десять авіабомб – прилетіло по населених пунктах Куп’янського району, а також – селу Гарбузи на Богодухівщині.

“На Харківському напрямку противник скинув дві керованих авіабомби на Гарбузи. На Куп’янському напрямку російські окупанти 16 разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Вишневого. 14 боєзіткнень ще триває. По Новоосиновому та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів вісьмома керованими авіаційними бомбами“, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 14 жовтня.

Раніше у ХОВА заявили про посилення обстрілів Куп’янського району на Харківщині. На території громади продовжують жити близько 4000 осіб, більшість – літні. Їх агітують виїжджати якнайшвидше.