На селище на Харківщині скинули авіабомби: була масштабна пожежа (фото)

Прифронтове селище Ківшарівка Куп’янського району було під ворожим авіаударом 14 жовтня.

Військові РФ скинули бомби на житловий мікрорайон, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сталася пожежа загальною площею понад 240 квадратних метрів. Вісім гаражів та автомобіль згоріли, ще 50 гаражних боксів пошкоджені.

Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.