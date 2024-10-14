На селище на Харківщині скинули авіабомби: була масштабна пожежа (фото)
Прифронтове селище Ківшарівка Куп’янського району було під ворожим авіаударом 14 жовтня.
Військові РФ скинули бомби на житловий мікрорайон, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Сталася пожежа загальною площею понад 240 квадратних метрів. Вісім гаражів та автомобіль згоріли, ще 50 гаражних боксів пошкоджені.
Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.
Читайте також: На Куп’янському напрямку йде 14 боїв, на Гарбузи скинули КАБи – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, ГСЧС, Ковшаровка, Купянский район;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На селище на Харківщині скинули авіабомби: була масштабна пожежа (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прифронтове селище Ківшарівка Куп’янського району було під ворожим авіаударом 14 жовтня.".