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На селище на Харківщині скинули авіабомби: була масштабна пожежа (фото)

Події 19:15   14.10.2024
Олена Нагорна
На селище на Харківщині скинули авіабомби: була масштабна пожежа (фото)

Прифронтове селище Ківшарівка Куп’янського району було під ворожим авіаударом 14 жовтня.

Військові РФ скинули бомби на житловий мікрорайон, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сталася пожежа загальною площею понад 240 квадратних метрів. Вісім гаражів та автомобіль згоріли, ще 50 гаражних боксів пошкоджені.

Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.

Читайте також: На Куп’янському напрямку йде 14 боїв, на Гарбузи скинули КАБи – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 19:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прифронтове селище Ківшарівка Куп’янського району було під ворожим авіаударом 14 жовтня.".