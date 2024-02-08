Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини

На засіданні Ради оборони Харківської області знову розглядали питання мобілізаційного процесу. Також обговорювали хід евакуації в регіоні.

«Перше питання – мобілізаційні процеси. Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення. Спостерігаємо позитивну динаміку показників. Друге питання – життєзабезпечення на прикордонних територіях та хід евакуації цивільного населення», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що на наступному засіданні заслухають звіти усіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.