Live
  • Чт 08.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.59
  • EUR 40.5

Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини

Суспільство 14:43   08.02.2024
Вікторія Яковенко
Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини Фото: Олег Синєгубов

На засіданні Ради оборони Харківської області знову розглядали питання мобілізаційного процесу. Також обговорювали хід евакуації в регіоні. 

«Перше питання – мобілізаційні процеси. Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення. Спостерігаємо позитивну динаміку показників. Друге питання – життєзабезпечення на прикордонних територіях та хід евакуації цивільного населення», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що на наступному засіданні заслухають звіти усіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.

01

03

04

05
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Понад 560 обстрілів та 8 ударів з авіації – ЗСУ про добу під Куп’янськом

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові врятували пухнастого «працівника» вишу: кота дістали з вентиляції
У Харкові врятували пухнастого «працівника» вишу: кота дістали з вентиляції
08.02.2024, 15:58
Терехов повідомив, що з Харкова почали виїжджати небагато людей
Терехов повідомив, що з Харкова почали виїжджати небагато людей
08.02.2024, 15:25
Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини
Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини
08.02.2024, 14:43
Завтра частину Харківщини засипле снігом: попередження синоптиків
Завтра частину Харківщини засипле снігом: попередження синоптиків
08.02.2024, 14:13
Дитяче порно зберігав вдома: судитимуть харків’янина
Дитяче порно зберігав вдома: судитимуть харків’янина
08.02.2024, 13:43
У Німеччині Терехов зустрів харків’ян, які хочуть повернутися додому
У Німеччині Терехов зустрів харків’ян, які хочуть повернутися додому
07.02.2024, 16:02

Новини за темою:

15:55
Майже 400 людей вивезли з «гарячої» Куп’янщини – Синєгубов
18:03
Як безплатно евакуюватись на Харківщині: інструкція Мінреінтеграції
13:21
Синєгубов: про «новий наступ» РФ й розширення евакуації на Харківщині
15:58
З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли сотню людей – Синєгубов
10:45
Терехов прокоментував виїзд сімей із дітьми з Харкова

Ви читали новину: «Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На засіданні Ради оборони Харківської області знову розглядали питання мобілізаційного процесу. Також обговорювали хід евакуації в регіоні. ".