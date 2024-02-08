Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини
Фото: Олег Синєгубов
На засіданні Ради оборони Харківської області знову розглядали питання мобілізаційного процесу. Також обговорювали хід евакуації в регіоні.
«Перше питання – мобілізаційні процеси. Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення. Спостерігаємо позитивну динаміку показників. Друге питання – життєзабезпечення на прикордонних територіях та хід евакуації цивільного населення», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що на наступному засіданні заслухають звіти усіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.
Читайте також: Понад 560 обстрілів та 8 ударів з авіації – ЗСУ про добу під Куп’янськом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, мобілізація, обороны, синєгубов, совет, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На засіданні Ради оборони Харківської області знову розглядали питання мобілізаційного процесу. Також обговорювали хід евакуації в регіоні. ".