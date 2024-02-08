Понад 560 обстрілів та 8 ударів з авіації – ЗСУ про добу під Куп’янськом

На Куп’янському напрямку йдуть важкі бої, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш.

«За минулу добу ворог застосував там свою авіацію, а саме вісім разів обстрілював позиції наших захисників зі своїх штурмовиків «Су-34», а також застосовував гелікоптери «Ка-52». 25 разів наніс вогневе ураження своїми дронами-камікадзе, 561 раз обстріляв позиції захисників України, застосовуючи танки, гармати, міномети різних калібрів, стрілецьку зброю», – сказав Євлаш.

На цьому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, під час яких українські воїни вбили та поранили 239 окупантів, а також уразили 42 одиниці техніки. Серед якої – танки, БМП, БТР, самохідні артустановки.

«Крім цього, було знищено та виявлено сім укриттів, та ще один склад з боєприпасами», – додав Євлаш.

Він також розповів, що наразі головна ціль росіян на цьому напрямку – вибити воїнів ЗСУ з населеного пункту Синьківка.

«Для нього – це ключовий населений пункт, бо він є найближчим, а також на базі тут можна розмістити і пункти управління, і можна робити там склади, розмістити свій особовий склад. Паралельно з цим намагається заблокувати Куп’янськ, підтягує туди свої резерви», – зазначив Євлаш.