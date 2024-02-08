Понад 560 обстрілів та 8 ударів з авіації – ЗСУ про добу під Куп’янськом
На Куп’янському напрямку йдуть важкі бої, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш.
«За минулу добу ворог застосував там свою авіацію, а саме вісім разів обстрілював позиції наших захисників зі своїх штурмовиків «Су-34», а також застосовував гелікоптери «Ка-52». 25 разів наніс вогневе ураження своїми дронами-камікадзе, 561 раз обстріляв позиції захисників України, застосовуючи танки, гармати, міномети різних калібрів, стрілецьку зброю», – сказав Євлаш.
На цьому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, під час яких українські воїни вбили та поранили 239 окупантів, а також уразили 42 одиниці техніки. Серед якої – танки, БМП, БТР, самохідні артустановки.
«Крім цього, було знищено та виявлено сім укриттів, та ще один склад з боєприпасами», – додав Євлаш.
Він також розповів, що наразі головна ціль росіян на цьому напрямку – вибити воїнів ЗСУ з населеного пункту Синьківка.
«Для нього – це ключовий населений пункт, бо він є найближчим, а також на базі тут можна розмістити і пункти управління, і можна робити там склади, розмістити свій особовий склад. Паралельно з цим намагається заблокувати Куп’янськ, підтягує туди свої резерви», – зазначив Євлаш.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евлаш, ЗСУ, куп'янск, Купянское, направлення, окупанти, удары;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку йдуть важкі бої, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш.".