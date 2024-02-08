Live
  • Чт 08.02.2024
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.59
  • EUR 40.5

Три атаки та один авіаудар – дані Генштабу ЗСУ про добу на Харківщині

Події 07:26   08.02.2024
Оксана Горун
Три атаки та один авіаудар – дані Генштабу ЗСУ про добу на Харківщині

У ранковому зведенні Генштабу 8 лютого – інформація про нічну атаку “шахедів”, обстріли та ситуацію на фронті.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ“, – поінформував Генштаб.

Загалом на фронті сталося 92 бойові зіткнення. По території України армія РФ завдала 51 ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснила 89 обстрілів з РСЗВ. Також вночі Україну атакували 17 “шахедів”, 11 із них збили. На Харківщині авіаудар припав по Табаївці.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох складах боєприпасів противника“, – зазначили в ГШ.

Читайте також: РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW оцінив, навіщо росіяни кинули “Росгвардію” до кордонів Харківщини
ISW оцінив, навіщо росіяни кинули “Росгвардію” до кордонів Харківщини
08.02.2024, 08:05
На Харківщині на пожежі загинув чоловік
На Харківщині на пожежі загинув чоловік
08.02.2024, 07:50
Три атаки та один авіаудар – дані Генштабу ЗСУ про добу на Харківщині
Три атаки та один авіаудар – дані Генштабу ЗСУ про добу на Харківщині
08.02.2024, 07:26
Головні новини Харкова 8 лютого: як минула ніч
Головні новини Харкова 8 лютого: як минула ніч
08.02.2024, 07:31
Сьогодні 8 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 лютого: яке свято та день в історії
08.02.2024, 06:00
Не прибере мерія – зробимо кувалдами: у сквері в Харкові розмалювали таблички
Не прибере мерія – зробимо кувалдами: у сквері в Харкові розмалювали таблички
07.02.2024, 22:17

Новини за темою:

07:26
Три атаки та один авіаудар – дані Генштабу ЗСУ про добу на Харківщині
08:04
РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець
07:26
Зведення Генштабу: атак не Харківщині не було, п’ять авіаударів
15:56
У ЄС визнали загрозу з боку РФ, Польща готується до війни
11:31
Ті, що вбили чверть населення Грози, виють про “удар по мирних” – Казанський

Ви читали новину: «Три атаки та один авіаудар – дані Генштабу ЗСУ про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 07:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу 8 лютого – інформація про нічну атаку “шахедів”, обстріли та ситуацію на фронті".