Три атаки та один авіаудар – дані Генштабу ЗСУ про добу на Харківщині
У ранковому зведенні Генштабу 8 лютого – інформація про нічну атаку “шахедів”, обстріли та ситуацію на фронті.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ“, – поінформував Генштаб.
Загалом на фронті сталося 92 бойові зіткнення. По території України армія РФ завдала 51 ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснила 89 обстрілів з РСЗВ. Також вночі Україну атакували 17 “шахедів”, 11 із них збили. На Харківщині авіаудар припав по Табаївці.
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох складах боєприпасів противника“, – зазначили в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу 8 лютого – інформація про нічну атаку “шахедів”, обстріли та ситуацію на фронті".