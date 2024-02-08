Три атаки и один авиаудар — данные Генштаба ВСУ о сутках на Харьковщине
В утренней сводке Генштаба 8 февраля — информация про ночную атаку «шахедов», обстрелы и ситуацию на фронте.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отбиты три атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб.
В целом на фронте произошло 92 боевых столкновения. По территории Украины армия РФ нанесла 51 ракетный и 80 авиационных ударов, совершила 89 обстрелов из РСЗО. Также ночью Украину атаковали 17 «шахедов», 11 из них сбили. На Харьковщине авиаудар пришелся по Табаевке.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум складам боеприпасов противника», — отметили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба 8 февраля — информация про ночную атаку «шахедов», обстрелы и ситуацию на фронте".