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РФ развернула силы особого назначения на границе с Харьковщиной — Машовец

Происшествия 08:04   07.02.2024
Оксана Горун
РФ развернула силы особого назначения на границе с Харьковщиной — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что россияне подтянули к госгранице между РФ и Украиной в районе Грайворона и Шебекино силы и средства 116-й отдельной бригады особого назначения «Россгвардии».

«В течение первой недели нынешнего месяца командование противника провело оперативное развертывание определенных сил и средств 116-й отдельной бригады особого назначения (обр ОСП) федеральной службы войск национальной гвардии (фсвнг) ри-фи «Россгвардия»… в составе своего УВ «Белгород» (по тактическим направлениям на Грайворон и Шебекино)», — написал Машовец в обзоре утром 7 февраля.

По его данным, россияне переместили в Белгородскую область россгвардейцев с оккупированной территории Донецкой области Украины. А именно:  три батальона из состава 900-го и 902-го полков оперативного назначения, гаубический артиллерийский дивизион, две минометных батареи и батарею противотанковых ракетных комплексов. Для них инженерные войска обустроили 25 опорных пунктов, а также укрепленные позиции и наблюдательные пункты.

«Кто забыл, напомню… эта бригада «россгвардии» (3-х полкового состава — 900-й, 901-й и 902-й поп) была сформирована, начиная с августа прошлого года, специально для проведения так называемых «стабилизационных действий» на оккупированных территориях Украины… главным образом в Донецкой области… Перемещение части ее сил и средств в Белгородскую область самой ри-фи, особенно вместе с достаточно мощной артиллерийско-минометной составляющей, на усиление армейского УО «Белгород» явно вызвано какой-то весомой, но достаточно «нетривиальной» причиной», — считает военный обозреватель.

Он предложил читателям самостоятельно подумать, зачем россиянам укреплять границу и выставлять там войска, предназначенные однозначно не для наступления в сторону Харьковщины.

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«Какой же может быть эта причина, чтобы вполне адекватное армейское ГВ «Белгород» противник решил еще и усилить специально сформированными карателями…? Зачем их туда потащили?» — задался он риторическим вопросом.

Ранее Машовец уже высказывал мнение, что войска РФ на границе с Харьковщиной готовятся не наступать, а защищаться от возможных рейдов ВСУ (пусть даже силами «РДК» и «ЛСР»), которые могут «испортить картинку» пропагандистам накануне так называемых «выборов».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 08:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что россияне подтянули к госгранице между РФ и Украиной в районе Грайворона и Шебекино силы и средства 116-й отдельной бригады особого назначения «Россгвардии»".