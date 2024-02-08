Более 560 обстрелов и 8 ударов из авиации — ВСУ о сутках под Купянском

На Купянском направлении идут тяжелые бои, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы ОВСУ «Хортица» Илья Евлаш.

«За прошедшие сутки враг применил там свою авиацию, а именно восемь раз обстреливал позиции наших защитников из своих штурмовиков «Су-34», а также применял вертолеты «Ка-52». 25 раз нанес огневое поражение своими дронами-камикадзе, 561 раз обстрелял позиции защитников Украины, применяя танки, пушки, минометы разных калибров, стрелковое оружие», — сказал Евлаш.

На этом направлении произошло 13 боевых столкновений, во время которых украинские воины убили и ранили 239 оккупантов, а также поразили 42 единицы техники. Среди которых – танки, БМП, БТР, самоходные артустановки.

«Кроме этого, было уничтожено и обнаружено семь укрытий и еще один склад с боеприпасами», — добавил Евлаш.

Он также рассказал, что главная цель россиян на этом направлении — выбить воинов ВСУ из населенного пункта Синьковка.

«Для него – это ключевой населенный пункт, потому что он самый близкий, а также здесь можно разместить и пункты управления, и можно делать там склады, разместить свой личный состав. Параллельно с этим пытается заблокировать Купянск, подтягивает туда свои резервы», – отметил Евлаш.