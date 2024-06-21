Удар ФАБ-3000 по Харьковщине: в ВС ВСУ информацию пока не подтверждают

В Воздушных силах ВСУ не опровергают и не подтверждают информацию о применении армии РФ в Харьковской области бомбы ФАБ-3000.

«Да, мы видели это видео, однако окончательно можно будет об этом говорить только тогда, когда официально удастся собрать обломки и хотя бы ознакомиться с местом. По видео сказать сложно, поэтому необходимо немного подождать, когда удастся исследовать это место и уже с уверенностью сообщить, какой именно это был тип боеприпаса», — сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона.

По его словам, чаще всего россияне используют ФАБ-250 и ФАБ-500. Переделывают их под УМПБ.

«Однако ФАБ-3000 является редким случаем, и вероятно, если экспертиза это подтвердит, это станет одним из первых случаев, когда россияне применили столь мощную авиационную бомбу», — отметил Евлаш.

Напомним, об ударе ФАБ-3000 по Липцам сообщил 20 июня военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его данным, это первое в истории применение трехтонной бомбы.