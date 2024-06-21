Удар ФАБ-3000 по Харьковщине: в ВС ВСУ информацию пока не подтверждают
В Воздушных силах ВСУ не опровергают и не подтверждают информацию о применении армии РФ в Харьковской области бомбы ФАБ-3000.
«Да, мы видели это видео, однако окончательно можно будет об этом говорить только тогда, когда официально удастся собрать обломки и хотя бы ознакомиться с местом. По видео сказать сложно, поэтому необходимо немного подождать, когда удастся исследовать это место и уже с уверенностью сообщить, какой именно это был тип боеприпаса», — сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона.
По его словам, чаще всего россияне используют ФАБ-250 и ФАБ-500. Переделывают их под УМПБ.
«Однако ФАБ-3000 является редким случаем, и вероятно, если экспертиза это подтвердит, это станет одним из первых случаев, когда россияне применили столь мощную авиационную бомбу», — отметил Евлаш.
Напомним, об ударе ФАБ-3000 по Липцам сообщил 20 июня военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его данным, это первое в истории применение трехтонной бомбы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боеприпас, ВСУ, евлаш, удар, ФАБ-3000, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 11:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Воздушных силах ВСУ не опровергают и не подтверждают информацию о применении армии РФ в Харьковской области бомбы ФАБ-3000.".