Удар ФАБ-3000 по Харківщині: у ПС ЗСУ інформацію поки що не підтверджують
У Повітряних силах ЗСУ не спростовують та не підтверджують інформацію щодо застосування армії РФ в Харківській області бомби ФАБ-3000.
«Так, ми бачили це відео, однак остаточно можна буде про це говорити лише тоді, коли офіційно вдасться зібрати уламки і хоча б ознайомитися з місцем. По відео сказати складно, тому необхідно трохи зачекати, коли вдасться дослідити це місце і вже з впевненістю повідомити, який саме це був тип боєприпасу», – повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону.
За його словами, найчастіше росіяни використовують ФАБ-250 та ФАБ-500. Перероблюють їх під УМПБ.
«Однак ФАБ-3000 є досить рідкісним випадком, і ймовірно, якщо експертиза це підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу», – зазначив Євлаш.
Нагадаємо, про удар ФАБ-3000 по Липцях повідомив 20 червня військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його даними, це перше в історії застосування тритонної бомби.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боеприпас, евлаш, ЗСУ, удар, ФАБ-3000, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 11:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Повітряних силах ЗСУ не спростовують та не підтверджують інформацію щодо застосування армії РФ в Харківській області бомби ФАБ-3000.".