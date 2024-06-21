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Удар ФАБ-3000 по Харківщині: у ПС ЗСУ інформацію поки що не підтверджують

Суспільство 11:09   21.06.2024
Вікторія Яковенко
Удар ФАБ-3000 по Харківщині: у ПС ЗСУ інформацію поки що не підтверджують

У Повітряних силах ЗСУ не спростовують та не підтверджують інформацію щодо застосування армії РФ в Харківській області бомби ФАБ-3000.

«Так, ми бачили це відео, однак остаточно можна буде про це говорити лише тоді, коли офіційно вдасться зібрати уламки і хоча б ознайомитися з місцем. По відео сказати складно, тому необхідно трохи зачекати, коли вдасться дослідити це місце і вже з впевненістю повідомити, який саме це був тип боєприпасу», – повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону.

За його словами, найчастіше росіяни використовують ФАБ-250 та ФАБ-500. Перероблюють їх під УМПБ.

«Однак ФАБ-3000 є досить рідкісним випадком, і ймовірно, якщо експертиза це підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу», – зазначив Євлаш.

Нагадаємо, про удар ФАБ-3000 по Липцях повідомив 20 червня військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його даними, це перше в історії застосування тритонної бомби.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 11:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Повітряних силах ЗСУ не спростовують та не підтверджують інформацію щодо застосування армії РФ в Харківській області бомби ФАБ-3000.".