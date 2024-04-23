Live
  • Вт 23.04.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

Чим і навіщо били по телевежі в Харкові: дані Повітряних сил ЗСУ

Події 09:43   23.04.2024
Оксана Горун
Чим і навіщо били по телевежі в Харкові: дані Повітряних сил ЗСУ Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону повідомив, що тип ракети, яким вдарили вчора по вежі в Харкові, ще встановлюють. А ось мета удару зрозуміла.

“Насправді, я не думаю, що так випадково могло трапитися. Ударили прямо по вежі, і ще в її середину. Найімовірніше, що ворог мав на меті перебити зв’язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави”, — сказав Євлаш.

При цьому він зазначив, що тип ракети, якою завдали удару, ще встановлюють (в обласній прокуратурі попередньо поінформували, що це була Х-59).

Зараз розглядаються різні версії про те, що це була й керована авіаційна ракета, однак уже експерти зможуть з точністю сказати, проаналізувавши уламки цієї ракети“, – зазначив представник ПС ЗСУ.

Також Євлаш повідомив, що протягом доби армія РФ застосовувала для ударів по Харківщині балістику – ракети типу “Іскандер-М”.

“Бив по Харківщині, по наших об’єктах інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв“, — сказав він.

Читайте також: Окупанти вдарили по птахофабриці під Харковом, там пожежа – Синєгубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові
“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові
23.04.2024, 10:00
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Чим і навіщо били по телевежі в Харкові: дані Повітряних сил ЗСУ
Чим і навіщо били по телевежі в Харкові: дані Повітряних сил ЗСУ
23.04.2024, 09:43
Чоловік загинув на пожежі в Харкові, ще одного й дитину врятували (фото)
Чоловік загинув на пожежі в Харкові, ще одного й дитину врятували (фото)
23.04.2024, 09:22
Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)
Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)
23.04.2024, 09:01

Новини за темою:

23:12
Головні новини 22.04: удар по телевежі в Харкові, влучання в області
22:43
Головні новини Харкова 19.04: світло відключатимуть довше, новий графік
23:59
Головні новини Харкова 18.04: фейк про Сирського, удари РФ, довічне педофілу
09:45
РФ вдарила трьома ракетами по центру Чернігова: є загиблі та багато поранених
23:12
Головні новини Харкова 15.04: ISW про загрози, смертельний удар по Лук’янцях

Ви читали новину: «Чим і навіщо били по телевежі в Харкові: дані Повітряних сил ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону повідомив, що тип ракети, яким вдарили вчора по вежі в Харкові, ще встановлюють. А ось мета удару зрозуміла".