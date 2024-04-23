Чим і навіщо били по телевежі в Харкові: дані Повітряних сил ЗСУ
Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону повідомив, що тип ракети, яким вдарили вчора по вежі в Харкові, ще встановлюють. А ось мета удару зрозуміла.
“Насправді, я не думаю, що так випадково могло трапитися. Ударили прямо по вежі, і ще в її середину. Найімовірніше, що ворог мав на меті перебити зв’язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави”, — сказав Євлаш.
При цьому він зазначив, що тип ракети, якою завдали удару, ще встановлюють (в обласній прокуратурі попередньо поінформували, що це була Х-59).
“Зараз розглядаються різні версії про те, що це була й керована авіаційна ракета, однак уже експерти зможуть з точністю сказати, проаналізувавши уламки цієї ракети“, – зазначив представник ПС ЗСУ.
Також Євлаш повідомив, що протягом доби армія РФ застосовувала для ударів по Харківщині балістику – ракети типу “Іскандер-М”.
“Бив по Харківщині, по наших об’єктах інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв“, — сказав він.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, евлаш, новини Харкова, ракетний удар, телевышка;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону повідомив, що тип ракети, яким вдарили вчора по вежі в Харкові, ще встановлюють. А ось мета удару зрозуміла".