Чим і навіщо били по телевежі в Харкові: дані Повітряних сил ЗСУ

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону повідомив, що тип ракети, яким вдарили вчора по вежі в Харкові, ще встановлюють. А ось мета удару зрозуміла.

“Насправді, я не думаю, що так випадково могло трапитися. Ударили прямо по вежі, і ще в її середину. Найімовірніше, що ворог мав на меті перебити зв’язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави”, — сказав Євлаш.

При цьому він зазначив, що тип ракети, якою завдали удару, ще встановлюють (в обласній прокуратурі попередньо поінформували, що це була Х-59).

“Зараз розглядаються різні версії про те, що це була й керована авіаційна ракета, однак уже експерти зможуть з точністю сказати, проаналізувавши уламки цієї ракети“, – зазначив представник ПС ЗСУ.

Також Євлаш повідомив, що протягом доби армія РФ застосовувала для ударів по Харківщині балістику – ракети типу “Іскандер-М”.

“Бив по Харківщині, по наших об’єктах інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв“, — сказав він.