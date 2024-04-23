Чем и зачем били по телевышке в Харькове: данные Воздушных сил ВСУ
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона сообщил, что тип ракеты, которым ударили вчера по вышке в Харькове, еще устанавливают. А вот цель удара понятна.
«На самом деле, я не думаю, что так случайно могло получиться. Ударили прямо по башне, и еще в ее центр. Вероятнее всего, что враг преследовал цель перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства», — сказал Евлаш.
При этом он отметил, что тип ракеты, которой нанесли удар, еще устанавливают (в областной прокуратуре предварительно проинформировали, что это была Х-59).
«Сейчас рассматриваются разные версии о том, что это была и управляемая авиационная ракета, однако уже эксперты смогут с точностью сказать, проанализировав обломки этой ракеты», — отметил представитель ВС ВСУ.
Также Евлаш сообщил, что в течение суток армия РФ применяла для ударов по Харьковщине баллистику — ракеты типа «Искандер-М».
«Бил по Харьковщине, по нашим объектам инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв», — сказал он.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, евлаш, новости Харькова, ракетний удар, телевышка;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона сообщил, что тип ракеты, которым ударили вчера по вышке в Харькове, еще устанавливают. А вот цель удара понятна".