Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов

В 22:37 22 апреля оккупанты ударили по птицефабрике в Харьковском районе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Там возник пожар. Информации о пострадавших нет. Тип ракет устанавливают правоохранители.

Напомним, около 22:20 в Харькове было слышно несколько взрывов. Этот факт констатировал мэр Игорь Терехов. Синегубов написал, что оккупанты наносят удары.