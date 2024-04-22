Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
В 22:37 22 апреля оккупанты ударили по птицефабрике в Харьковском районе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Там возник пожар. Информации о пострадавших нет. Тип ракет устанавливают правоохранители.
Напомним, около 22:20 в Харькове было слышно несколько взрывов. Этот факт констатировал мэр Игорь Терехов. Синегубов написал, что оккупанты наносят удары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, пожары, птицефабрика, ракети, синегубов, удар, Харьков, харьковский район;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 23:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 22:37 22 апреля оккупанты ударили по птицефабрике в Харьковском районе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".