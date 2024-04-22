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Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов

Происшествия 23:08   22.04.2024
Елена Нагорная
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов

В 22:37 22 апреля оккупанты ударили по птицефабрике в Харьковском районе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Там возник пожар. Информации о пострадавших нет. Тип ракет устанавливают правоохранители.

Напомним, около 22:20 в Харькове было слышно несколько взрывов. Этот факт констатировал мэр Игорь Терехов. Синегубов написал, что оккупанты наносят удары.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 23:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 22:37 22 апреля оккупанты ударили по птицефабрике в Харьковском районе, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".