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Взрывы вновь были слышны в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары

Происшествия 22:23   22.04.2024
Елена Нагорная
Взрывы вновь были слышны в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары

Около 22:20 в Харькове было слышно несколько взрывов. 

Этот факт констатировал мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что оккупанты наносят удары.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:14.

Напомним, в Харькове взрывы были слышны в 16:04 — оккупанты били по Дергачам. В 16:37 вновь прогремел взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что помимо Харькова и Дергачей в течение часа ударам подверглись Волчанск и село Слобожанское Харьковского района.

В 16:37 в Харькове оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, уточнил Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция, пропал телесигнал, часть радиостанций работает. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 22:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:20 в Харькове было слышно несколько взрывов".