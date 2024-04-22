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По Харькову, Дергачам, Волчанску и селу ударил враг в течение часа — Синегубов

Происшествия 17:11   22.04.2024
Елена Нагорная
По Харькову, Дергачам, Волчанску и селу ударил враг в течение часа — Синегубов Фото: Олег Синегубов

По Харькову и трем населенным пунктам области нанесли удары военные РФ в течение последнего часа, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

— в Харькове оккупанты целились по объекту критической инфраструктуры;

— в Волчанске корректируемая авиабомба попала в территорию недействующего мясокомбината;

—  селе Слобожанское Харьковского района было попадание в открытую территорию. Информация о разрушениях уточняется;

— в Дергачах также удар был по открытой территории. На эту минуту — без пострадавших.

По окрестностям Дергачей враг ударил двумя КАБами, уточняет глава ГВА Вячеслав Задоренко. Одна из бомб попала в открытую территорию, вторая — в районе частной застройки.

По данным начальника Харьковского военного гарнизона, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, по Харькову, Дергачам, Волчанску и Слобожанскому военные РФ нанесли авиаудары управляемыми боеприпасами. Зафиксировано попадание в образовательное учреждение в одном из городов и другие гражданские объекты.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 17:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову и трем населенным пунктам области нанесли удары военные РФ в течение последнего часа, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".