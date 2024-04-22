Куда росияне целились в Харькове, сообщил Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, куда пытались попасть россияне.
«Целились по инфраструктурному объекту. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — заявил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, россияне, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 16:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, куда пытались попасть россияне. ".