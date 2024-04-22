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Куда росияне целились в Харькове, сообщил Терехов

Происшествия 16:58   22.04.2024
Оксана Якушко
Куда росияне целились в Харькове, сообщил Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, куда пытались попасть россияне. 

«Целились по инфраструктурному объекту. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — заявил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 16:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, куда пытались попасть россияне. ".